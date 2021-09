De Maggio: Contro l’Udinese il Napoli ha a disposizione tre risultati”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli: “C’è grande tensione in vista del match di questa sera contro l’Udinese. Il Napoli, vincendo, si porterebbe al primo posto in classifica. Io penso che i partenopei abbiano ben tre risultati a disposizione e mi spiego meglio. Qual è l’obiettivo degli azzurri in questa stagione? La qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo due anni di assenza. Qualora il Napoli vincesse, sarebbe primo da solo. In caso di pareggio gli azzurri si porterebbero comunque in testa anche se insieme a Inter e Milan. Ma aggiungo: se la compagine di Luciano Spalletti dovesse perdere sarebbe comunque a un solo punto dal primato, in piena lotta per i primissimi posti. Qualunque sia il risultato ci dovrà essere la giusta gestione del momento: niente esaltazioni, ma nemmeno drammi qualora le cose dovessero andare male”.