DAZN, Spalletti: “Prestazione e personalità, unite alla qualità dei calciatori”

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a fine gara è ai microfoni di DAZN: “Quella che mi è piaciuta di più è stata la prestazione, unita all’ atteggiamento e alla personalità. Solo nei primi 20 minuti abbiamo cercato di sfondare, senza palleggiare in maniera corretta, poi dopo, tutto è andato bene. A quel che ho detto, poi unisci la giocata di Insigne, il gol di Lozano e la personalità di Koulibaly, che quando si spinge in avanti fa sempre bene. Adesso il livello di qualità, di squadra c’è, bisognerà vedere come e se saremo in grado di riproporlo. La squadra è di qualità, la rosa è competitiva, la differenza la farà il durare nel tempo. Ci sono squadre forti, il Milan è continuo, l’Inter ha avuto un bel ricambio, noi abbiamo dalla nostra questa grande forza che è l’ambiente, siamo circondati, anni assediati d’amore, un amore che si autoalimenta, a cui questo si aggiungono i calciatori, Osimhen bravissimo, gli attaccanti esterni notevoli, che vanno bene sull’ uno contro uno. Un Fabian che vede oltre il primo passaggio, lui se gioca al massimo a due tocchi, può diventare un play importantissimo, è resistente, fisico, con Anguissa che gli copre le spalle ancora meglio…”