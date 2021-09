Assalto alla vetta: così le probabili formazioni di Udinese e Napoli

Napoli, assalto al primo posto solitario: conquistando stasera i tre punti a Udine gli azzurri si ritroverebbero da soli in testa alla classifica scavalcando Inter e Milan appaiate in vetta a quota 10. Una grande occasione per la squadra di Spalletti che è partita forte in campionato con le tre vittorie consecutive con Venezia, Genoa e Juventus e che al Dacia Arena punta a firmare il poker. Gli azzurri in testa da soli ci arrivarono l’ultima volta nel campionato 2017-2018 con Sarri in panchina, quello del sogno scudetto sfumato dopo il ko contro la Fiorentina. Così le probabili formazioni da Il Mattino: