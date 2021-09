Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, parla ai microfoni di RadioRai, ospite di “Radio anch’io sport” dei suoi anni al Napoli: “Cosa non ha funzionato al Napoli? Due anni professionali splendidi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere”.