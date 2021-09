SETTORE GIOVANILE – Napoli-Benevento 1-4, poker dei sanniti contro gli azzurrini Under 17

Dopo il successo di Frosinone, il Napoli Under 17 di mister Liguri cercava conferme nel derby contro il Benevento. I sanniti partono forte e sbloccano la partita con la rete di Di Serio che batte in diagonale Turi. Lo 0-2 arriva con Perlinghieri, diagonale imprendibile per il portiere azzurro. I padroni di casa accorciano le distanze con il colpo di testa su corner da parte di Solmonte. La svolta arriva con il rosso per fallo da ultimo uomo da parte di Mazzone e dopo un po’ arriva la terza rete di Francescotti. Nella ripresa il Benevento cala il poker con Brugugnone. Per il Napoli una pesante sconfitta dove l’approccio negativo ha fatto la differenza, ora trasferta sul campo del Perugia.

La Redazione