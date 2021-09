SERIE B FEMMINILE – Per la seconda giornata spicca Ravenna-San Marino Academy

Per la seconda giornata di serie B femminile ben tre gare non si disputeranno per l’assenze delle nazionali: Pro Sesto-Pink Sport Bari; Como Women-Cesena e Tavagnacco-Roma calcio femminile. In compenso non mancheranno sfide interessanti, tra questi il big-match tra il Ravenna Women e San Marino Academy, valevole per il vertice. Ecco il resto delle gare.

Cittadella-Chievo Verona Women

Palermo-Cortefranca

Sassari Torres-Brescia

Ravenna Women-San Marino Academy

Fonte: tuttocalciofemminile.com