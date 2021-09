Serie A – Venezia/Spezia 1-2, la decide Bourabia proprio sul gong!

Nei minuti di recupero, precisamente al 94′, è lo Spezia ad avere la meglio. Bourabia, fa tutto da solo, e dopo un break a centrocampo regala la vittoria e tre punti pesantissimi alla squadra ligure con in destro dalla distanza. La squadra ospite si era portata in vantaggio nel primo tempo, grazie ad una rete di Bastoni. Nella ripresa, al 59′ era arrivato il pareggio dei padroni di casa del Venezia ad opera dell’ex Ceccaroni, con un gol di testa. In pieno recupero, come detto, il gol di Bourabia.

Venezia – Spezia 1-2 [13′ Bastoni (S), 59′ Ceccaroni (V), 90’+4′ Bourabia (S)]

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää 6; Mazzocchi 5, Caldara 6, Ceccaroni 6,5, Molinaro 6; Crnigoj 5,5 (dal 55′ Peretz 6), Vacca 6 (dal 76′ Heymans 5,5), Busio 6 (dal 76′ Kiyine 6); Okereke 5 (dal 63′ Aramu 5,5), Henry 5 (dal 63′ Forte 6), Johnsen 6,5. All. Paolo Zanetti 5,5.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet 6; Amian Adou 6, Nikolaou 7, Erlic sv (dal 23′ Hristov 5); Verde 6 (dal 78′ Nzola 5,5), Ferrer 5,5, Sala 6 (dal 71′ Manaj 5,5), Bastoni 6,5; Maggiore 6 (dal 78′ Podgoreanu 6); Antiste 6 (dal 78′ Bourabia 7), Gyasi 6. All. Thiago Motta 6.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.

AMMONITI: Mazzocchi (V), Ferrer (S), Vacca (V), Busio (V), Heymans (V).