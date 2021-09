SERIE A PRIMO TEMPO – Juventus-Milan 1-0, al momento Morata decide il big-match

Questa sera all’Allianz Stadium si gioca il big-match tra la Juventus e il Milan e l’inizio di gara è scoppiettante. I rossoneri vicini al vantaggio con Tonali, la deviazione della difesa di casa va in calcio d’angolo. Sul corner nasce il contropiede dei bianconeri, Dybala serve Morata che con un cucchiaio supera Maignan. La partita va come voleva la squadra di Allegri, sulle ripartenze, mentre gli ospiti fanno fatica a creare. La Juventus ci prova con un tiro-cross di Alex Sandro, salva in extremis il portiere del Milan. Poco da segnalare se non la difesa dei padroni di casa attenta a non concedere spazi a Rebic e Leao, meglio solo Diaz per la squadra di Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

A cura di Alessandro Sacco