SERIE A – Juventus-Milan, formazioni ufficiali. Allegri schiera Dybala e Morata. Recupero in difesa per Pioli

Questa sera all’Allianz Stadium la Juventus cercherà la svolta anche in campionato, contro il Milan di Pioli. Allegri punterà sul duo d’attacco Dybala-Morata, in difesa ritorna Chiellini. Per i rossoneri recupero in porta di Maignan.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. All.: Pioli.

La Redazione