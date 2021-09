SERIE A – Juventus-Milan 1-1, Rebic risponde a Morata. I rossoneri agganciano in vetta l’Inter

All’Allianz Stadium si è giocata la sfida tra la Juventus e il Milan e la partita inizia bene per i bianconeri. Il vantaggio arriva in contropiede, Dybala serve Morata che davanti a Maignan lo scavalca con un pallonetto. La partita sembra andare sui binari dei padroni di casa, rischi zero e ripartenze. Il portiere ospite neutralizza il tiro-cross di Alex Sandro. Nella ripresa ci prova in spaccata Rabiot ma la palla termina sul fondo. La Juventus inizia a gestire la gara, senza più ripartire. Il Milan cambia marcia e pareggia. Angolo battuto da Tonali e di testa Rebic prende il palo e poi finisce in rete. Nel finale è la squadra di Pioli che sfiora il successo, ancora il croato, palla alta da pochi passi e poi Kalulu, salva Sczeszny da pochi passi. I rossoneri agganciano l’Inter a quota 10, in attesa di domani del Napoli a Udine, mentre la Juventus sale a 2 punti, ma stasera ha sprecato una grande occasione per tornare a vincere in campionato.

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata A disp.: Pinsoglio, Perin; de Ligt, De Sciglio, Pellegrini, Rugani; Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Mc Kennie, Ramsey; Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić. A disp.:Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bennacer, Castillejo; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

A cura di Alessandro Sacco