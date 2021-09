Serie A 4°giornata, Empoli – Sampdoria :Caputo trascina i blucerchiati!

Serie A 4°giornata, Empoli – Sampdoria :

Buon avvio dei toscani che si rendono subito pericolosi con Mancuso, ma il portiere con un grande intervento spazza in angolo. Rispondo gli ospiti con un tiro all’angolino di Candreva, ma Vivaro è attento. Alla mezz’ora la Samp passa in vantaggio. Caputo riceve palla da Candreva, anticipa gli avversari e spedisce il pallone all’angolino. Sul finire di primo tempo una conclusione per parte. Mancuso sotto porta spreca per l’Empoli, Caputo prova con un rasoterra ma Vicario lo annulla. Ad inizio ripresa sempre Ciccio Caputo è a rendersi pericoloso. Prima fallisce sotto porta sparando alto sopra la traversa. La seconda volta non sbaglia, da dentro l’area mira all’angolino e firma il raddoppio. Cutrone sembra riaprire il match ma il suo gol viene annullato dopo intervento Var. Gli ospiti chiudono la partita con un tiro a giro di Candreva. I blucerchiati gestiscono l’ampio vantaggio e portano a casa i tre punti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas (56′ Zurkowski), Ricci, Henderson (56′ Bandinelli); Bajrami; Mancuso (67′ Di Francesco), Cutrone (67′ Pinamonti). A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, La Mantia, Asllani, Viti, Parisi. Allenatore: Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley (82′ Chabot), Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby (63′ Askildsen), Adrien Silva (67′ Ekdal), Damsgaard (68′ Depaoli); Caputo (82′ Torregrossa), Quagliarella. A disposizione Ravaglia, Falcone, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Murru, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Prenna di Molfetta e Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Maggioni di Lecco. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Paganessi di Bergamo.

AMMONITI: Zurkowski, Askildsen, Torregrossa, Luperto.