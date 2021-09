Rrahmani proprio ad Udine si deve far perdonare un episodio. Cerca il riscatto

Rrahmani esordì dal primo minuto con la maglia del Napoli l’anno scorso al “Dacia Arena” contro l’Udinese, una partita da dimenticare per il difensore kosovaro che sbagliò il retropassaggio a Meret regalando a Lasagna la rete del momentaneo pareggio (poi gli azzurri vinsero 2-1 con la rete di testa di Bakayoko). Ora Rrahmani è in corsa per una maglia da titolare con Manolas per la sfida di lunedì sera al “Dacia Arena”, Spalletti dovrà decidere se riproporlo dal primo minuto e se così fosse sarebbe per lui l’occasione del riscatto per cancellare quella brutta giornata. Il difensore kosovaro poi si è ripreso bene dando un buon contributo nella scorsa stagione, la sua migliore prestazione la offrì contro la Juventus al “Maradona” quando non concesse nulla agli attaccanti bianconeri e si procurò il calcio di rigore poi trasformato da Insigne, quello del successo per 1-0 degli azzurri. In questa stagione con Spalletti ha fatto l’esordio dal primo minuto giovedì sera a Leicester: una buona prestazione per Rrahmani da difensore centrale in coppia con Koulibaly. L’ex difensore del Verona ha chiuso bene tutti gli spazi e dato un buon contributo anche nell’impostazione dal basso: il secondo anno in maglia azzurra e le possilità d’impiego che potrebbero aumentare per le partite ravvicinate che cominceranno già in questa fase con il Napoli che avrà cinque impegni (quattro di campionato e uno di Europa League) fino alla prossima sosta di ottobre per le gare delle nazionali