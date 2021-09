Praet out per tre settimane: potrebbe rientrare per Napoli/Torino

Il granata Dennis Praet è uscito malconcio dalla gara che il Torino di Juric ha disputato venerdì contro il Sassuolo. Il calciatore ha abbandonato il campo per un problema muscolare. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie riabilitative, ma stando a quanto scrive La Stampa, ne avrà più o meno per tre settimane. Il rientro, quindi, è atteso quasi in concomitanza con la gara del Maradona. La sfida tra Napoli e Torino è prevista, infatti per il 17 ottobre. Praet, a questo punto, potrebbe rientrare proprio contro gli azzurri.