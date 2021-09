Lorenzo Insigne: semplicemente il Capitano…

400 volte Insigne. Con il match contro la Juventus, Insigne ha raggiunto le 400 presenze con la maglia del Napoli, in tutte le competizioni. Un prestigioso traguardo. Che porta il capitano azzurro al quarto posto nella speciale classifica. Dietro ad Hamsik, 520. Bruscolotti, 511. Antonio Juliano, 505. Insigne ha contestualmente raggiunto le 307 gare in campionato con il Napoli. Ed è nella Top-5 storica al quinto posto. A sole 3 presenze da Moreno Ferrario, che è al quarto posto con 310 partite. Lorenzo Insigne è poi il quarto marcatore di sempre con la maglia del Napoli. Grazie ai 110 gol, messi a segno in tutte le competizioni. Ed è a 5 reti da Maradona, al terzo posto con 115 gol. Leader della classifica marcatori all-time è Dries Mertens, con 135 reti. Insigne segue Mertens al secondo posto anche nella speciale graduatoria dei gol segnati in Champions League, nella storia azzurra: 30 Lorenzo, 34 Dries.