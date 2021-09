Leicester ancora uno scivolo: ko 2-1 a Brighton

Continua il momento di difficoltà per il Leicester. Dopo il pareggio subito in rimonta contro il Napoli le Foxes cadono ancora in campionato, perdendo 2-1 a Brighton nella 5ª giornata di Premier League. La squadra di Rodgers cade con le reti di Maupay su rigore al 35′ min e Welbeck al 50′ min, inutile il gol di Vardy al 61′ min, in mezzo due gol annullati dal Var. Leicester resta fermo a 6 punti al dodicesimo posto in classifica