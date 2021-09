Legia Varsavia resurrezione in campionato: Gornik steso 3-1

Arrivano buone conferme per il Legia Varsavia. Dopo il successo in Europa League i polacchi tornano alla vittoria pure in patria, battendo 3-1 il Gornik nella 6a giornata di campionato. Bianconeri avanti con la autorete di Baranowski e Muçi, gli ospiti riaprono la gara con il rigore di Śpiączka a fine primo tempo ma il Legia chiude con Emreli nella ripresa. Con questo successo gli uomini di Michniewicz salgono a 9 punti in classifica