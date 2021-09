Le nuove maglie firmate Armani, ce ne è una che va già a ruba

La nuova era del marketing del Napoli è iniziata ieri. Perché sono finalmente disponibili le nuove maglie ufficiali della stagione 2021-22. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il brand, perché per la prima volta sono autoprodotte dal club in collaborazione con Emporio Armani che ha fatto da sponsor tecnico. Nella mattinata di ieri il Napoli ha annunciato l’apertura delle vendite. Le maglie sono acquistabili sul sito ufficiale del club e preordinabili sullo store digitale di Amazon dove saranno disponibili per le spedizioni a partire dal prossimo 27 settembre. Solo due, invece, sono al momento i rivenditori autorizzati che dispongono delle magliette in negozio: lo store della stazione Garibaldi di Napoli e quello del centro commerciale Campania a Marcianise.

Nella giornata di ieri, infatti, entrambi gli store sono stati presi d’assalto dai tifosi desiderosi di entrare subito in possesso della nuova maglia. La divisa ha un costo di 125 euro, costo che comprende anche la personalizzazione con nome e numero di un giocatore del Napoli. Il più gettonato tra le prime maglie vendute è stato il numero 24, ovvero quello di Lorenzo Insigne. Il capitano, infatti, è attualmente il più acclamato da parte del pubblico che si è voluto garantire la sua maglia per questa stagione. Negli store fisici sono in vendita la maglia azzurra e quella bianca con inserti oro, mentre ancora non sono disponibili (arriveranno nei prossimi giorni) le maglie rosse come quelle indossate dalla squadra di Spalletti nella prima gara di Europa League, quella pareggiata giovedì sera sul campo del Leicester.