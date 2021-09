Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, Stryger Larsen non sarebbe al top della forma. Il giocatore dell’ Udinese si è comunque regolarmente allenato con i compagni in vista della sfida di domani sera contro il Napoli di Luciano Spalletti. Nonostante tutti lo diano presente tra l’undici titolare alla Dacia Arena, in realtà, Gotti valuterà con attenzione la possibilità di schierarlo dal primo minuto per evitare di rischiarlo.