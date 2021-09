Il Napoli contro l’Udinese per i tre punti e per un piccolo record

Ottimo avvio di stagione per il Napoli di Luciano Spalletti atteso domani sera dalla trasferta in terra friulana. In occasione della sfida contro l’Udinese di Gotti, gli azzurri potranno provare ad inseguire un piccolo record. La compagine partenopea, come riportato e ricorda Opta, va in gol da 29 partite di campionato (66 gol segnati) e con una rete domani potrebbe diventare la terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.