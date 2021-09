[Formazioni] Udinese-Napoli, mossa a sorpresa da parte di Gotti. Dubbio sulla trequarti per Spalletti

Domani sera alle ore 20,45 alla “Dacia Arena” l’Udinese sfiderà il Napoli, gara valevole per la quarta giornata di campionato. I friulani cercano di proseguire il buon inizio di stagione e Gotti sta pensando di giocare senza punte, con Pereyra al fianco di Deulofeu. Recupero di Stryger Larsen dalla gastrointestinale. Nella linea mediana in campo sia Makengo che Arslan. Per Spalletti recupero di Mario Rui e oggi provino decisivo per Meret per portarlo in panchina. Ballottaggio sulla trequarti, dove Elmas sarebbe in vantaggio su Zielinski, nel 4-2-3-1.

Fonte: CdS