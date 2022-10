ESCLUSIVA – P. Chierchia (pres. Club Napoli Udine): “Con Spalletti si lotta e combatte. Ecco che sfida sarà alla “Dacia Arena”

Dopo il pareggio ampiamente meritato contro il Leicester, il Napoli si prepara in vista del match di domani sera contro l’Udinese che si disputerà alla “Dacia Arena”. Per gli azzurri occasione per confermare l’ottimo inizio di stagione, i friulani cercheranno di ottenere il massimo con l’organizzazione. Ilnapolionline.com ha intervistato il presidente del Club Napoli Udine Pietrangelo Chierchia.

Come il club Napoli Udine si organizzerà per la sfida della “Dacia Arena”? “Abbiamo organizzato un punto d’incontro presso la nostra sede per tutti quei tifosi dei Club Amici appartenenti all’UANM (Unione Azzurra Nel Mondo) che verranno in città per assistere la partita alla Dacia Arena”.

Dopo le prime tre gare vinte e il pari, prime sensazioni sul neo Napoli di Spalletti? “È certamente un Napoli molto più convinto delle sue potenzialità rispetto allo scorso anno. Anche i giocatori poco utilizzati in passato si sentono in fiducia e per questo motivo Spalletti utilizza di più la panchina che, come abbiamo visto nelle ultime gare, è diventata determinante. Se la squadra becca un ceffone lotta e combatte. La rimonta in Inghilterra è un forte segnale di nuova mentalità che già avevamo intravisto nelle prime tre partite in campionato. A me è sembrato che questo gruppo reagiste positivamente alle difficoltà, mentre in passato si spegneva ed andava in confusione. Questo è sicuramente merito del tecnico”.

Le prime partite dell’Udinese mostra la grande compattezza e organizzazione. Che ne pensi della squadra di Gotti? “Anche la squadra Udinese ha fatto grandi progressi rispetto allo scorso campionato. Hanno perso il loro leader carismatico, Rodrigo De Paul ceduto all’Atletico Madrid, ma proprio questo sembra aver responsabilizzato gli altri che sono molto cresciuti sotto l’aspetto caratteriale. La squadra è più compatta e convinta dei propri mezzi”.

Domani sera alla “Dacia Arena” che Udinese ci dovremo attendere in vista del match contro il Napoli? “È inutile girarci intorno. Gotti imposterà una gara di grande attenzione difensiva e si affiderà al contropiede ed ai suoi esterni di centrocampo sulle fasce, Larsen e Molina. Bisognerà stare molto attenti a loro e alle due punte Pussetto e Deulofeu, velocissimi e a volte imprendibili in contropiede. Ovviamente grande attenzione anche agli inserimenti di Pereyra, l’uomo tuttofare di Gotti e nuovo leader della squadra”.