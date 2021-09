Dopo Leicester, Spalletti ritorna agli undici delle ultime uscite

Dopo la bella prestazione ed il pareggio raggiunto in rimonta a Leicester, per la gara di esordio stagionale in Europa League, Spalletti continua a preparare il posticipo di domani sera ad Udine. Dopo aver effettuato qualche cambio in Inghilterra, vedi la presenza in campo di Malcuit e Rrahmani, il tecnico toscano potrebbe tornare all’ “antico”, ovvero alla formazione delle ultime uscite di campionato. La Gazzetta dello Sport ipotizza un Napoli schierato con questo 11:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti.