Demme e Lobotka, le date dei loro possibili rientri in campo

In casa Napoli si inizia a guardare il bicchiere mezzo pieno e non solo per i risultati che al momento danno ragione a mister Spalletti. Anche l’infermeria, comincia a svuotarsi e riguarda il centrocampo. Demme ha svolto nella giornata di ieri parte dell’allenamento con il gruppo e secondo le previsioni il suo rientro potrebbe essere contro la Fiorentina del 3 Ottobre. L’altro centrocampista Lobotka, prosegue con le terapie e lavoro personalizzato e la sensazione è che potrebbe rivedere il campo tra il Cagliari e la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca. Insomma per il tecnico di Certaldo, in attesa anche di Mertens, Ghoulam e Meret, comincia a sorridere anche per l’infermeria.

Fonte: Il Mattino