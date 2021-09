CdM – Osimhen vuole buttarsi alle spalle i problemi della scorsa stagione

Sembrava un segno di presagio negativo l’espulsione contro il Venezia, ma per Victor Osimhen, dopo la doppietta contro il Leicester, le cose sembrano voler volgere per il meglio, Come sottolinea oggi il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante azzurro ha segnato con la maglia del Napoli 12 gol in 2069 minuti, in media uno ogni tre partite. Ma considerando l’incidente alla spalla ed il Covid, ora si può e deve solo migliorare, buttandosi alle spalle questi brutti momenti.