Avversario Napoli – Dubbio a centrocampo per la Samp di D’Aversa

La Sampdoria al momento conduce 0-2 sul campo dell’Empoli grazie alla doppietta dell’ex della sfida Ciccio Caputo. Per D’Aversa, in vista della sfida di giovedì prossimo contro il Napoli, rischia di non avere un suo centrocampista. Al minuto 63 è uscito per infortunio il norvegese Thorsby, ed essendo giocatore fondamentale in mezzo al campo, si augura di poterlo avere contro gli azzurri nel match casalingo. Anche Adrien Silva rischia di non esserci per la sfida del “Luigi Ferraris”, forte trauma contusivo al ginocchio sinistro e solo nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Fonte: calcionews24.com