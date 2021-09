Alex Meret vuole bruciare i tempi, il rientro è vicino

Sembrava che le gerarchie spallettiane fossero diverse da quelle gattusiane e la porta azzurra fosse proprietà di Alex Meret. L’ infortunio subito nella partita contro il Genoa, con la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare, lo ha costretto ai box. Ora, stando a quanto si legge su La Repubblica, l’estremo difensore azzurro starebbe per tornare. Meret, negli ultimi giorni, pare aver mostrato dei sensibili segni di miglioramento dal punto di vista fisico e il suo rientro in campo potrebbe essere dunque alle porte. Sta insomma provando a bruciare i tempi e a rendere questo recupero il più veloce possibile. Proverà addirittura a strappare una convocazione in extremis già per la sfida di domani sera sul campo dell’Udinese: oggi, con l’ultimo allenamento pre-partenza, si deciderà.