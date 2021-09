Un elemento chiave del Napoli21/22 può essere la profondità della rosa

La profondità della rosa e l’apporto decisivo che riescono a dare tutti quelli che subentrano a partita in corso con la loro freschezza nei finali di gara: «Un contributo fondamentale l’ha dato chi è entrato, chi va in campo deve dare sempre una mano ai compagni», ha detto il tecnico nel dopo partita. Contro il Leicester sono stati determinanti Elmas, Politano e Ounas e preziosi negli ultimi minuti Petagna e Juan Jesus. I cinque cambi che Spalletti sta sfruttando al meglio: era già avvenuto contro la Juventus con l’ingresso decisivo di Ounas in avvio di ripresa e quelli importanti di Zielinski e Lozano per l’assalto finale. E contro il Genoa il gol vincente lo ha realizzato Petagna che era entrato da appena due minuti.

E una rete messa a segno da un uomo entrato dalla panchina è stata anche quella di Elmas contro il Venezia (era entrato al 35’ del primo tempo al posto dell’infortunato Zielinski). Spalletti sta sfruttando al meglio le tante soluzioni offensive a sua disposizione e più avanti ne avrà ancora una in più e cioè Mertens. Ounas fa la differenza quando entra durante il match: si è aggiunto alla batteria di esterni già molto forte composta da Insigne, Politano e Lozano e si sta esprimendo benissimo da sottopunta dove il tecnico lo sta impiegando con Elmas e Zielinski. R. Ventre (Il Mattino)