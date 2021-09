UFFICIALE – Rinviata Tavagnacco-Roma calcio femminile

Appena ripartiti ci si ferma. Non per motivi di Covid, ma a causa di una pausa delle Nazionali che ha lasciato alcune squadre con defezioni significative nelle rispettive rose. Di conseguenza la Figc ha disposto il rinvio per Roma-Tavagnacco, Pro Sesto-Pink Bari e Cesena-Como. Il team gialloblù aveva l’estremo difensore Beatrice Beretta e il terzino Nicole Sciberras impegnate con le loro rappresentative (Italia la prima, Malta la seconda). Nella capitale il Tavagnacco recupererà la sfida contro le giallorosse domenica 24 ottobre in occasione della prima sosta del torneo. Le gialloblù torneranno in campo domenica 26 settembre contro il neopromosso Palermo. Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco