Come conferma il sito dell’Udinese, l’esterno Stryger Larsen sarà a disposizione per la gara contro il Napoli nel posticipo di lunedì sera alla Dacia Arena. Il danese non ha nessun acciacco muscolare come si era pensato dopo che il calciatore aveva saltato l’allenamento di ieri, ma era una semplic indisposizione. Larsen dunque sarà della partita contro gli azzurri.