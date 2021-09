Testa, gambe e cambi: è così che il Napoli vince e convince

Gli azzurri hanno segnato in queste prime quattro partite stagionali (tre di campionato e una di Europa League), sette gol sugli otto totali nei secondi tempi, a conferma di una buona tenuta mentale e fisica. Buon livello di condizione atletica e partenza in linea con i programmi. Elemento chiave è rappresentato dalla profondità della rosa e dall’apporto decisivo che riescono a dare tutti quelli che subentrano a partita in corso con la loro freschezza nei finali di gara. I cinque cambi possibili, Spalletti li sta sfruttando al meglio: è avvenuto in campionato ed è stato lo stesso nella serata europea. Contro il Genoa il gol vincente lo ha realizzato Petagna che era appena entrato, così come nella prima giornata aveva segnato Elmas da subentrante. Il tecnico sta sfruttando al meglio le tante soluzioni offensive a sua disposizione e più avanti ne avrà ancora una in più e cioè Mertens. Inoltre, il Napoli ha scoperto un Ounas che fa la differenza.

Il Mattino