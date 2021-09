Spalletti per Osimhen conia due nuove categorie “super-extra”

La nuova categoria: super-extra. La definizione a sorpresa coniata apposta per lui, per Osi, dal signor Luciano: uno che di attaccanti di razza pura se ne intende, eccome. Uno che sin dal principio ha provato a fare il bene di Victor privatamente e anche pubblicamente: a Dimaro, ad esempio, spendeva con lui del tempo utile a migliorare i fondamentali tipo scuola calcio. Stop e palleggio. «Osimhen? Di paragoni ne puoi fare tanti, ma con i più forti del mondo», ha detto giovedì l’allenatore dopo la sfida con il Leicester. «Deve trovare precisione nelle scelte e nei movimenti che fa, a volte butta via corse inutili. E tecnicamente ci si può mettere qualcosa nel modo di calciare in porta». Finale: «Deve conoscere delle cose e poi diventerà superbomber, extrabomber». Spalletti ha provato a lavorare sulla crescita di Victor anche dopo l’episodio dell’espulsione con il Venezia: gli ha mostrato i video di sue vecchie reazioni, ad esempio, e poi ha affrontato il discorso della gestione degli istinti sia in conferenza stampa, sia con la squadra nello spogliatoio. «Per Victor è come un padre», ha detto uno dei membri della grande famiglia nigeriana. Meglio di così? Che feeling.

F. Mandarini (Cds)