SERIE A, Salernitana-Atalanta 0-1: i Nerazzurri espugnano l’Arechi

Salernitana-Atalanta 0-1:

Salernitana pericolosa. Palo di Coulibaly, nel primo tempo. Ancora palo di Obi nel secondo tempo. L’Atalanta, però, si porta in vantaggio al 75’. Zapata gira in rete un assist di Ilicic. 0-1. L’Atalanta, così, vince una gara molto difficile. Merito della Salernitana. Che, con coraggio, mette in difficoltà i Nerazzurri. Eppure rimane ferma ancora a quota zero, dopo quattro gare.

Salernitana (3-4-1-2):

Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Gondo, Djuric

All. Castori

Atalanta (3-4-1-2):

Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Zapata

All. Gasperini