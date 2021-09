PRIMAVERA 1 – Juventus-Napoli 1-2, Ambrosino show e Vinovo si tinge di azzurro

Questo pomeriggio a Vinovo si è giocata la sfida tra i padroni di casa della Juventus e il Napoli per la terza giornata del campionato Primavera. I binaconeri passano in vantaggio con Chibozo che sfrutta una ribattuta di Idasiak e un cross del compagno di squadra. Il match sembra in controllo per i ragazzi di Bonatti, ma gli azzurri pareggiano con Ambrosino che sfrutta al meglio il passaggio di D’Agostino. Il match ha una svolta con il rosso diretto per Chibozo per fallo su Costanzo. La Juventus però non demorde e sfiora ad inizio ripresa il vantaggio, prima Turco spreca di testa e poi traversa con Olic. I partenopei però giocano di rimessa e spreca con D’Agostino. A metà secondo tempo si ristabilisce la parità numerica, doppio giallo ai danni di Tourè. Nel finale però accade di tutto, prima azzurrini colpiscono il palo con Marranzino, ma nel recupero lo show di Ambrosino che calcia sotto l’incrocio e nulla da fare per Senko. I partenopei ora giocheranno in Coppa Italia mercoledì contro il Benevento e poi in campionato in casa contro il Pescara.

Marcatori: Chibozo (J), Ambrosino (N), Ambrosino (N)

Juventus: Senko; Savona, Nzouango ( dal 83′ Maressa), Muharemovic, Mulazzi; Hasa ( dal 83’Strijdonck) , Omic, Ledonne (dal 75′ Citi), Sekularac (dal 62′ Galante); Turco ( dal 62′ Mbangula), Chibozo. All. Bonatti. A disp: Scaglia, Daffara, Citi, Bonetti, Iling, Fiumano, Doratiotto, Dellavalle, Mbangula, Galante, Strijdonck, Maressa.

Napoli: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona (dal 56′ Marchisano), Vergara, Coli Saco( dal 63′ Toure), Spavone, De Marco (dal 56′ Giannini) ; D’Agostino, Ambrosino.All. Frustalupi. A disp: Pinto, Gioielli, Pesce, Cioffi, Marranzino, Mane, Marchisano, Giannini, Toure, Mercurio.

Ammoniti: Spavone (N), Costanzo (N),Muharemovic (J),

Espulsioni: Chibozo (J), Toure (N)

Arbitro :sig. Di Graci sez. Como

Fonte: mondoprimavera.com