In difesa solo un top, il resto è da rimodulare

Il Mattino vota la difesa

6 Ospina

Incolpevole sui gol, perché gli attaccanti del Leicester si presentano dalle sue parti in beata solitudine senza che nessuno opponga la minima resistenza. Fa prendere un brivido a tutti con un erroraccio in impostazione sui piedi. Poi per il resto nessun problema e pochi pericoli.

5,5 Malcuit

Più ala che terzino. Ma ci può stare, anche perché il Leicester se ne sta lì guardingo e rannicchiato nella sua metà campo. Kevin ne approfitta e si piazza stabilmente nella metà campo avversaria. Dai suoi piedi il cross perfetto per la testa di Lozano. Nella ripresa si fa infilare in contropiede e regala il gol del raddoppio.

5,5 Rrahmani

È il primo a sbagliare sul gol di Perez, perché si lascia ingoiare nel buco nero della difesa. Scala male, copre anche peggio. Peccato, perché si tratta dell’unica vera grande sbavatura della sua partita, ma è decisamente da matita blu. Errore grave per uno che vorrebbe scalare le gerarchie.

6,5 Koulibaly

Partecipa al collasso difensivo sul vantaggio del Leicester. Partecipa suo malgrado, va detto. Perché il compito di tenere la punta centrale lo assolve alla perfezione. I suoi compagni di reparto, però, vanno a vento e allora succede il patatrac. KK prova a rimediare con un altre chiusure preziose.

5 Di Lorenzo

Sembra che quello oramai sia tristemente il «gol alla Di Lorenzo». Perché quando c’è da chiudere in diagonale non c’è mai. Stringe troppo al centro e Perez ne approfitta. Proprio come Show in finale all’Europeo e Cambiaso alla seconda di campionato contro il Genoa.