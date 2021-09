Pelé, 80 anni, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva a San Paolo. Le condizioni dell’ex stella del calcio brasiliano restano stabili, ma il trasferimento in terapia intensiva (ne era uscito martedì) è stato deciso per un più attento monitoraggio dopo un lieve peggioramento. Pelé aveva avuto un problema di reflusso giovedì sera dopo essere stato operato per un tumore al colon il 4 settembre. Fonte: Il Mattino