Nel Napoli ora c’è Sinatti e la preparazione fisica è già evidente in campo

Napoli solido di testa, il salto in avanti necessario per poter pensare in grande come sottolineato da Spalletti e già in buona condizione da un punto di vista fisico: nello staff del nuovo tecnico c’è Francesco Sinatti, il preparatore atletico tornato a Napoli dopo i tre anni con Sarri dal 2015 al 2018. Gli azzurri hanno segnato in queste prime quattro partite stagionali (tre di campionato e una di Europa League), sette gol sugli otto totali nei secondi tempi: due con il Venezia (Insigne su rigore e Elmas) riuscendo a vincere 2-0 in inferiorità numerica dal 23’ del primo tempo per l’espulsione di Osimhen, uno a Genova (Petagna), due con la Juve (Politano e Koulibaly) e due con il Leicester (la doppietta di Osimhen). Una buona tenuta mentale e fisica degli azzurri capaci di colpire alla distanza: l’obiettivo è di mantenere un buon livello di condizione atletica in maniera continua durante tutta la stagione e la partenza è stata in linea con i programmi.

Fonte: R. Ventre (Il Mattino)