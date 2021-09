La serie A post Europa: conferme, rilanci e prove d’appello

Serie A – Do po la prima giornata di coppe sono davvero aumentate le certezze delle squadre italiane impegnate in Europa? In un solo caso, quello del Napoli, oseremmo rispondere in modo affermativo. Anche della Roma, altra capolista, si può dire lo stesso. Per le altre occorrono conferme e in alcuni casi inversioni di tendenza. L’Inter riparte questo pomeriggio col Bologna che, sorprendentemente, ha i suoi stessi punti. Un paio di ore più tardi, l’Atalanta è chiamata a confermare i progressi mostrati in Spagna, dopo le evidenti difficoltà interne contro la Fiorentina. E’ a -5 dalla vetta della classifica, non può perdere altro tempo.