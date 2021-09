[Grafico Formazioni] Udinese-Napoli, un dubbio per Gotti. Chance per Elmas a centrocampo

Lunedì sera alla “Dacia Arena”, fischio d’inizio ore 20,45, l’Udinese affronterà il Napoli, in una sfida davvero interessante. I padroni di casa allenati da Luca Gotti punteranno sul 3-5-2, ma nella rifinitura di domani si deciderà se schierare Stryger Larsen sulla fascia. A centrocampo invece Makengo al posto di Arslan, infine in avanti spazio a Deulofeu e Pussetto. Per gli azzurri diverse le novità Manolas in difesa, il probabile rientro di Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio ad Elmas al posto di Zielinski. Infine Politano per Lozano al fianco di Osimhen e capitano Insigne.