L’Udinese si avvicina al Napoli interrogandosi su Jens Stryger Larsen. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto il laterale soffre per un problema muscolare al polpaccio e se non dovesse essere rischiato a sinistra il posto toccherebbe a Marvin Zeegelaar, che però ha caratteristiche differenti ed a quel punto Gotti potrebbe fare scelte diverse anche per l’attacco. Gotti – si legge – potrebbe optare sulla formula a una sola punta, tornando quindi al 3-5-1-1 con Pereyra in appoggio.

da TMW