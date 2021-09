EUROPEI VOLLEY – L’Italia batte la Serbia e vola in finale contro la Slovenia

Il momento d’oro dello sport in Italia non vuole smettere di fermarsi. Dopo l’Italia di Mancini agli Europei, le Olimpiadi e le para-olimpiadi e il successo del volley femminile, adesso tocca alla squadra maschile. La squadra di Blencini batte in semifinale la Serbia per 1-3 (27-29, 22/25, 25/23, 18/25). Gli azzurri ora in finale affronteranno la Slovenia, sorpresa del torneo, sconfitta in semifinale la Polonia.

La Redazione