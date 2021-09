Disordini ed offese razziali ad opera di “tifosi” azzurri: in carcere anche 3 inglesi

Si sentiva la mancanza del tifo, della passione, dell’ atmosfera creata dal pubblico sugli spalti, ma di questo proprio no. Di questi episodi, avevamo nostalgia. Anzi. I tifosi del Napoli non dovevano seguire la squadra in Inghilterra, poi la Uefa ha aperto il settore ospiti. E c’è stata una giornata di tensione per le strade di Leicester. Prima della gara undici persone sono state arrestate, nove delle quali sarebbero tifose degli azzurri, a causa di una maxi rissa a Millstone Lane che coinvolgeva supporters del Napoli e del Leicester City. In otto, per l’appunto, sono stati arrestati sul posto in relazione all’incidente. Dopo le indagini, tre inglesi sono stati arrestati con l’accusa di disordini e per offese razziali ad un tassista un uomo italiano di 39 anni è stato arrestato successivamente. Gli otto in stato di fermo a Leicester sono già stati segnalati alle autorità napoletane: se riconosciuti colpevoli, saranno raggiunti da Daspo anche qui in Italia.

Il Mattino