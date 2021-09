Ciro Ferrara: “Ounas ha dimostrato che si può essere importanti anche giocando poco”

Prima dell’inizio di campionato Adam Ounas doveva andare via, ma poi giorno dopo giorno ha convinto sempre di più Spalletti che poteva essere un importante elemento per la squadra, e così è stato. Subentrando spacca le partite e gli dà quella giusta scarica di elettricità che serve. Dopo la gara di Europa League contro il Leicester, Ciro Ferrara ha detto di lui, «La bravura e la competenza di Spalletti non sono in discussione, è chiaro che dopo le iniziali difficoltà del Napoli il tecnico doveva cambiare qualche cosa. Lo ha fatto ed è evidente che ci sia stato un netto miglioramento. Chi è entrato in campo ha fatto la differenza. Ounas è subentrato e ha letteralmente spaccato la partita, gli hanno fatto diversi falli. Era imprendibile. Il giocatore algerino ha dimostrato la giusta determinazione, ed è un segnale importante. Si può essere importanti per la squadra anche giocando poco».