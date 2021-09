Carnevale sul gol di Osimhen: “Direi che ha fatto una rete alla…Carnevale!”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex azzurro Andrea Carnevale, ha parlato del gol del 2-2 di Osimhen: “Direi che ha fatto un gol alla Carnevale. Anch’io staccavo altissimo e segnavo spesso di testa. Mi ha impressionato come si sia fermato in aria per colpire il pallone. Bella anche la prima rete, di astuzia e potenza. Margini? È un ragazzo di appena 22 anni, sul quale bisognerà lavorare ancora tanto. Quest’anno ha la fortuna di essere allenato da Spalletti che cura molto i particolari dei suoi giocatori. Andrebbe migliorato tecnicamente, spesso ha difficoltà nel controllare il pallone, ma sono limiti eliminabili in breve tempo. Impressiona la facilità con cui sfugge agli avversari. Quando si allunga il pallone è finita per il difensore, ha una velocità impressionante, sembra che tagli l’aria”.