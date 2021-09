CALCIO FEMMINILE – Out per la Croazia la centrocampista Manuela Giugliano

Domani l’Italia del c.t. Milena Bertolini partirà per la Croazia, dove martedì le azzurre giocheranno alle ore 17,30 e verrà trasmessa da Rai 2. Dopo il successo per 3-0 contro la Moldova, la squadra cercherà conferme e più prolificità sotto porta. Non ci sarà per la sfida Manuela Giugliano, per un problema fisico, quindi a scopo precauzionale non ci sarà contro la Croazia e tornerà a Roma.

Fonte: figc.it