Walter Pettinati (dir. calciodonne.it): “Napoli e Pomigliano? Obiettivo salvezza, ma con delle distinzioni da fare”

“Il Sassuolo è un club consolidato sia nel calcio maschile che femminile. Il loro segreto è tutto nella programmazione, nel lavoro, nello sviluppo dei settori giovanili, nella qualità dei tecnici e dei preparatori. Hanno creato un ambiente importante e professionale – queste le parole di Walter Pettinati, direttore di CalcioDonne.it, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Quali sono i club che si contendono la Serie A femminile? Quest’anno si è allargata l’area delle squadre che puntano allo Scudetto. La Juventus è sempre la candidata numero uno, il Milan è partito forte, la Roma si è rinforzata con la bomber Valeria Pirone, l’Inter con il cambio di panchina sembra aver trovato la quadra giusta e infine il Sassuolo. Nazionale italiana femminile? Non avranno problemi nelle qualificazione per il prossimo mondiale. Sono consapevoli delle qualità acquisite in questi anni di crescita: le azzurre hanno esperienza e hanno dimostrato di essere all’altezza delle primo otto al mondo. Napoli femminile e Pomigliano? Il loro obiettivo è la salvezza. Mi aspettavo qualcosa in più dal presidente Carlino, con tanti soldi spesi avrebbe potuto costruire uno squadrone. Le partenopee hanno meno qualità rispetto alle giocatrici del Pomigliano ma più esperte. Sono riuscite a vincere una partita con la Fiorentina con cuore e grinta, contro tutti i pronostici. E quel risultato peserà sugli scontri diretti per la salvezza. Ha iniziato ad allenarsi anche Soledad, ex Santos e Lione, e si dice che possa essere lei l’arma in più”.

La Redazione