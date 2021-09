Ultime Konami Castel Volturno – Aggiornamenti sugli infortuni in casa Napoli

Il Napoli, dopo il pareggio in Europa League contro il Leicester, ha ripreso gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida della “Dacia Arena” di Udine contro i friulani. La squadra si è divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo in Inghilterra hanno svolto lavoro di scarico, il resto del gruppo sul campo 2 sono stati impegnati nel riscaldamento tecnico e lavoro aerobico. Infine partitella 7 contro 7.

Mertens, Mario Rui e Ghoulam hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo.

Lobotka e Demme hanno svolto lavoro personalizzato come tabella.

Fonte: sscnapoli.it