SERIE B FEMMINILE – Al Como Women piace la punta Martina Piemonte

Il Como Women, questo fine settimana non scenderà in campo contro il Cesena, avendo ben 4 nazionali impegnati nelle gare di qualificazione, pensa a rinforzarsi sul mercato. Un reparto dove potrebbe esserci una svolta nel mese di Gennaio e si tratta di Martina Piemonte. La punta della Fiorentina, dove non è scoccata la scintilla con coach Panico, potrebbe essere il rinforzo ideale per la compagine del presidente Stefano Verga.

Fonte: tuttocalciofemminile.com