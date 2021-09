QUAL. MONDIALI 2023 – Italia-Moldova 3-0, buon inizio per le ragazze di Bertolini

L’Italia del c.t. Milena Bertolini ha esordito nel girone G contro la Moldova al “Nereo Rocco” di Trieste per le qualificazioni ai mondiali del 2023. Le azzurre iniziano subito aggressive e vanno vicini alla rete con Bonansea, che però davanti alla porta cerca un lobo senza successo. Il vantaggio arriva con Girelli, cross di Cernoia e il bomber della Juventus segna dopo la parata del portiere ospite. Il raddoppio arriva su calcio di rigore, la 10 dell’Italia spiazza l’estremo difensore avversario. La terza rete la realizza Giacinti che prima si fa parare il tiro e poi su cross non sbaglia. Nel finale di primo tempo arriva il legno di Bonansea. Nella ripresa tante occasioni da gol, due volte con Bergamaschi, poi con Giacinti e infine anche con Serturini e Glionna. A fine gara le parole del c.t. Bertolini: “Era importante partire bene, l’approccio nel primo tempo è stato positivo. Peccato non aver segnato ancora le reti nella ripresa, quando c’è l’occasione per segnare vanno concretizzate. Sicuramente c’è da migliorare, ma oggi contava iniziare con il piede giusto. La Croazia? Sono una squadra fisica, ci metterà più in difficoltà e sono certa che il rendimento sarà ancora più confortante”.

A cura di Alessandro Sacco