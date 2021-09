Pagelle azzurre: il Cds vota. Insigne corre come un mediano. Koulibaly sempre insuperabile

Il Napoli ritorna da Leicester con un pareggio ma anche con una prestazione più che convincente. Eppure l’inizio non sembrava promettere bene. I padroni di casa passano, cross di Barnes e Ayouze Perez al volo supera Ospina che prima si era opposto in uscita. Gli azzurri cominciano a macinare gioco, ma sprecano almeno due occasioni da gol clamorose. La prima è con Zielinski che tutto solo calcia debole e salva Castagne, mentre la seconda è con Lozano che di testa colpisce centralmente Schmeichel. Sfortunato Insigne che stoppa in area e manda fuori di un soffio. Nella ripresa gli inglesi, prima segnano con Daka, ma il VAR annulla. Il 2-0 però arriva con Barnes, male nel posizionamento Malcuit. La partita però ha un nuovo padrone Osimhen. Prima segna con un lob che supera il portiere danese. La seconda rete è di testa, svetta su Soyuchu ed esplode la sua gioia davanti ai tifosi. Un pareggio che sa d’impresa e migliora sul piano del gioco. Zielinski e i due terzini prendono 5.

Spalletti (all.) 7 – Il Napoli ha un problema a sinistra, certo, e così paga la scelta di cambiare fascia a Di Lorenzo. La squadra, però, produce tanto e lui la raddrizza ancora con i cambi.



Ospina 6 – Gli straordinari in uscita su Barnes e nulla da fare sui gol.



Malcuit 5 – Un bel cross per Lozano e troppa sofferenza in entrambe le fasi. Fino al naufragio su Barnes-gol.



Juan Jesus (39’ st) sv –La firma internazionale.



Rrahmani 6 – Un po’ in difficoltà soprattutto perché Malcuit non lo sostiene.

Koulibaly 6,5 – Magari non è esplosivo come nelle precedenti, ma è ancora il migliore della difesa.

Di Lorenzo 5 –Dirottato a sinistra, perde i riferimenti e anche la bussola quando sbaglia il passaggio che porta al raddoppio inglese.



Anguissa 6 –Tipo diesel: il tempo di carburare e poi arrivano le cose buone in copertura e in appoggio.



Petagna (39’ st) sv – Dentro nell’assalto finale.



Fabian 6,5 –A costruire e pensare: Zielinski non lo aiuta e ogni tanto capita di sbagliare, ma resta dentro e lancia Osimhen di testa verso il 2-1.



Lozano 6 –Esce dall’ombra gradualmente: il testone in corsa respinto da Schmeichel e un paio di tagli puntuali.



Politano (18’ st) 6,5 – Decisivo, il suo sinistro: assist da urlo per Osimhen e via.



Zielinski 5 – Non è in condizione e si vede: passetti, più che la solita danza, e niente strappi. E poi che spreco, sull’invito di Osi.



Elmas (18’ st) 6 – Sostanza e corsa rispetto al collega.

Insigne 6,5 – In dubbio fino alla fine, corre e copre come un mediano. E quando può lancia i velocisti Osimhen-Lozano.



Ounas (29’ st) 6 – Ancora una spolverata di sale e pepe. È l’arma in più.



Osimhen 8 – Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Sì: Incendia Evans, Vestergaard e Söyüncü, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio. Mostruoso.

F. Mandarini (CdS)