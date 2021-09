Mondiale ogni due anni l’Europa vuole capire

Fifa e Uefa continuano a “battibeccare” a distanza sull’idea di disputare dopo il 2024 una Coppa del Mondo ogni due anni e non ogni quattro. A breve, però, Infantino e Ceferin potrebbero ritrovarsi nella stessa stanza visto che le 55 Federazioni riunite nell’Uefa hanno ufficialmente chiesto al numero uno della Fifa un incontro per discutere del progetto sul quale sta lavorando anche Arsène Wenger e un gruppo importante di ex calciatori e allenatori. La richiesta è stata avanzata martedì dopo che i presidenti e i segretari generali delle varie federazioni hanno parlato in una delle riunioni programmate da Nyon ogni 2-3 mesi (TEP meeting) per analizzare le problematiche del mondo del calcio. E dopo il no al Mondiale con cadenza biennale di Uefa, Eca, FifPro, European Leagues, World Leagues Forum e Conmebol, è arrivato anche quello delle Federazioni che comunque vorrebbero più chiarezza e dettagli sullo studio di fattibilità che Infantino ha richiesto.